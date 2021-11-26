Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı - Haberler
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Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

Gaziantep'te hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu saklandığı evde yakalandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan Ankara Ağır Ceza İlamat Masasınca aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö'nün kentte bulunduğu bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalanan Ö.Ö, cezaevine gönderildi.

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AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

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