Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

19.01.2021 15:21 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:24
Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

Gaziantep'te hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu yakalandı.

Gaziantep'te hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ mensubu A.P'nin Yavuzeli ilçesi Süleymanobası Mahallesi'nde bulunduğu bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.P'yi gözaltına aldı.

Ekipler tarafından A.P. jandarmaya götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Vladimir Putin Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Aleyna Tilki Ceyda Düvenci Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Ersun Yanal Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 15:28:49. #1.15#
title