Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
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Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Gaziantep'te hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
05.08.2020 20:01 | Son Güncelleme: 05.08.2020 20:18

Gaziantep'te hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüphelinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda ise 3 ayrı uyuşturucu ticareti suçundan arandığı ve 12 yıl kesilmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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