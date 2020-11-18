Gaziantep'te hakkında 26 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Gaziantep'te hakkında 26 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

18.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 18.11.2020 15:47
Gaziantep'te hakkında 26 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Gaziantep'te kasten öldürme ve yaralama suçundan aranan ve hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te kasten öldürme ve yaralama suçundan aranan ve hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cezaevi firarisi olan, "kasten öldürme, basit yaralama, hükümlü ve tutuklunun kaçması" gibi suçlardan aranan ve hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin yerini tespit etti.

Ekipler, düzenlenen operasyonla hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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