Gaziantep'te hakkında 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Gaziantep'te 3 suçtan aranan ve hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te 3 suçtan aranan ve hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,cezaevi firarisi olan, örgütlü hırsızlık gibi 3 dosyadan aranan ve hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B'nin yerini tespit etti.

Ekipler, düzenlediği operasyonla H.B'yi adresinde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA