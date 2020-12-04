Gaziantep'te hafta sonu yasakları öncesi çarşılarda yoğunluk
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Gaziantep'te hafta sonu yasakları öncesi çarşılarda yoğunluk

04.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:18
Gaziantep'te hafta sonu yasakları öncesi çarşılarda yoğunluk

GAZİANTEP'te, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kente çarşıların bulunduğu bölgelerde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

GAZİANTEP'te, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kente çarşıların bulunduğu bölgelerde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek alışveriş yapan vatandaşlar sık sık polis ve zabıtalar tarafından uyarıldı.

Koronavirüs vaka artışının fazla olduğu kentler arasında yer alan Gaziantep'te, çok sayıda vatandaş hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu. Sosyal mesafe kuralının unutulduğu caddede görevli polis ve zabıta ekipleri, sık sık vatandaşları maskelerini takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.Yoğunluğun yaşandığı bölgede alışveriş yapan vatandaşlar ise tedbirlere uyduklarını ifade ederken, hafta sonu kısıtlaması nedeniyle alışveriş yapmak için dışarı çıktıklarını ifade etti.


Gaziantep'te hafta sonu yasakları öncesi çarşılarda yoğunluk
Gaziantep'te hafta sonu yasakları öncesi çarşılarda yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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