Gaziantep'te hafif ticari araçla traktör çarpıştı: 2 yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araçla traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araçla traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İslahiye-Nurdağı kara yolu Kozdere kavşağında, H.Ş'nin (24) idaresindeki 27 AEG 309 plakalı hafif ticari araçla A.Y'nin (54) kullandığı 80 ABS 772 plakalı traktör çarpıştı.
Kazada, traktör ikiye ayrılırken yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek