Gaziantep'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü
24.03.2021 18:09 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:14
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı ilçesi Olucak Mahallesi Şehitler Viyadüğü'nde, Mehmet Tayyip Tuğluk idaresindeki 21 BU 633 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Kazada sürücünün eşi Leyla Tuğluk ile araçtaki Hediye Tekin hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile Büşra Tuğluk, 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi kaldırıldı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek