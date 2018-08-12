Gaziantep'te Hafif Ticari Aracın Devrilmesi
Gaziantep'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden kuzenlerin cenazesi toprağa verildi.
Gaziantep'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden kuzenlerin cenazesi toprağa verildi.
Gaziantep'te hafif ticari aracın yoldan çıkarak devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Mehmet (35) ve Ali Özalp, (40) kuzenlerin Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Yakınları tarafından gözyaşları içinde teslim alınan cenazeler, Yeşilkent Mezarlığı'nda kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.
Kuzenlerin Şehitkamil ilçesinde yakınlarının düğününe gittiği öğrenildi.
Dün, Gaziantep-Yavuzeli karayolunun 25. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında Mehmet ve Ali Özalp kuzenler hayatını kaybetmişti.