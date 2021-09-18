Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.???????
Gaziantep-Nurdağı kara yolu Gözlühöyük Mahallesi kavşağında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 C 4156 plakalı hafif ticari araç ile M.K. idaresindeki 27 AJE 042 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.