Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Araban ilçesinde, devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

Nusret Sümbül yönetimindeki 27 VS 208 plakalı hafif ticari araç, Gaziantep-Adıyaman kara yolu TMO kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Sürücü Nusret Sümbül ile araçtaki Ayşe Yalçın, Remzi Yalçın, Burcu Yalçın ve Elif Sude Sümbül yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

Tütün üreticilerinin yetki belgesi protestosu devam ediyor: AK Parti encümeniyim, hepimiz açlıktan ölüyoruz
Tütün üreticilerinin yetki belgesi protestosu devam ediyor: AK Parti encümeniyim, hepimiz açlıktan ölüyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Taner Ölmez Acun Ilıcalı İbrahim Selim Selin Şekerci
Spor Diego Arda Turan Burak Elmas Mostafa Mohamed Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 10:33:58. #1.14#

title