Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı
Gaziantep'in Araban ilçesinde, devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Araban ilçesinde, devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.
Nusret Sümbül yönetimindeki 27 VS 208 plakalı hafif ticari araç, Gaziantep-Adıyaman kara yolu TMO kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Sürücü Nusret Sümbül ile araçtaki Ayşe Yalçın, Remzi Yalçın, Burcu Yalçın ve Elif Sude Sümbül yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama