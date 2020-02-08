Gaziantep'te güvercin hırsızları yakalandı

08.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:00

Gaziantep'te 170 güvercinin çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Düztepe Mahallesi'nde bir ikametten 170 güvercinin çalınmasıyla ilgili Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen C.V. ve A.K, düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların adreslerinde ele geçirilen 170 güvercin, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA