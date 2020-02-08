Gaziantep'te güvercin hırsızları yakalandı
Haberler » Güncel » Gaziantep'te güvercin hırsızları yakalandı - Haber

Gaziantep'te güvercin hırsızları yakalandı

Gaziantep'te 170 güvercinin çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

08.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:00
Gaziantep'te güvercin hırsızları yakalandı

'te 170 güvercinin çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mahallesi'nde bir ikametten 170 güvercinin çalınmasıyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen C.V. ve A.K, düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların adreslerinde ele geçirilen 170 güvercin, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler