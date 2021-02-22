Gaziantep'te güvercin çaldığı iddiasıyla 4 kişi yakalandı
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Gaziantep'te güvercin çaldığı iddiasıyla 4 kişi yakalandı

22.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:28
Gaziantep'te güvercin çaldığı iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evden 14 güvercin çaldığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evden 14 güvercin çaldığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir evden 14 güvercin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Çevrede araştırma yapan ekipleri gören 4 şüpheli, elindeki poşeti atarak kaçmaya başladı. Yapılan çalışma neticesinde D.Ç, İ.O, E.K. ve O.Ç. gözaltına alındı.

Poşette ise 9 güvercin ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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