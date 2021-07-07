Gaziantep'te "Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim Programı" düzenlendi

Gaziantep'te, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Dairesi Başkanlığı tarafından kentte görev yapan güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Gaziantep'te, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Dairesi Başkanlığı tarafından kentte görev yapan güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Davut Gül, Türkiye'nin terörle mücadelede özellikle son yıllarda adeta bir destan yazdığını dile getirdi.

Türkiye'nin dünyada birçok terör örgütü ile aynı anda mücadele eden ve bu mücadele başarı sağlayan ender ülkelerden bir olduğunu belirten Gül, şunları kaydetti:

"Özellikle polislerimizin, askerlerimizin ve güvenlik korucularımızın uyumu, birlikte aynı hedefe doğru mücadele etmeleri bu başarının en önemli sebeplerinden bir tanesi. Dünyada da birçok terör örgütü ile hem sınır içinde hem sınır dışında aynı anda mücadele eden ve bu mücadelede başarı sağlayan ender ülkelerden bir tanesiyiz. Bayrağımızın güvenle dalgalanmadığı hiçbir yerimiz yok. Burada sizlerin katkıları, gayretleri, aziz şehitlerimizin, kıymetli gazilerimizin değerli ailelerinin destekleri çok çok önemli."

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanı Mithat Can Kutluca da korucuların vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak için canla başla mücadele ettiğini aktardı.

Korucuların teröristlerin korkulu rüyası haline geldiğini belirten Kutluca, "Ekim ayı rakamları itibarıyla 56 bin 750 güvenlik, 18 bin 844 gönüllü güvenlik olmak üzere toplam 75 bin 551 korucu arkadaşlarımızın görevleri esnasında karşılaştıkları zorluklarla mücadele etmeleri için biz daima onların yanındayız." dedi.

Program, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Güngör'ün sunumuyla devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak