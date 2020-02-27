Gaziantep'te güvenlik kamerasını çalan zanlı yakalandı
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Gaziantep'te güvenlik kamerasını çalan zanlı yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde cami ve iş yerlerine ait güvenlik kameralarını çalan şüpheli gözaltına alındı.

27.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:20
Gaziantep'te güvenlik kamerasını çalan zanlı yakalandı

'in ilçesinde cami ve iş yerlerine ait güvenlik kameralarını çalan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Mahallesi'ndeki bir cami ile iş yerinin dış kısmında bulunan güvenlik kameralarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını inceledi.

Yapılan incelemede kameraları çalan kişinin M.Ç. olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi çaldığı kameralarla birlikte yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

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