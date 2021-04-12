Gaziantep'te güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesinde bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.