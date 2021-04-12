Gaziantep'te güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
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Gaziantep'te güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Gaziantep'te güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesinde bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

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Gaziantep'te bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesinde bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekiplerin yaptığı çalışmada, olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.B. ve E.K. ile çalıntı malzemeleri satın aldığı belirlenen H.Y. gözaltına alındı.

Çalınan malzemeleri sahibine teslim edildi.

Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüphelinin apartmana girdiği ve çalıntı malzemelerle çıktığı görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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