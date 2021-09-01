Gaziantep'te gurbetçinin aracından çalınan altın ve dövizler bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te gurbetçinin aracından çalınan altın ve dövizler bulundu

Gaziantep'te gurbetçinin aracından çalınan altın ve dövizler bulundu
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Tatil için ailesiyle memleketi Gaziantep'e gelen gurbetçinin çalınan altın ve dövizleri bulundu.

Tatil için ailesiyle memleketi Gaziantep'e gelen gurbetçinin çalınan altın ve dövizleri bulundu.

Fransa'nın Mulhouse kentinde yaşayan ve kısa bir süre önce ailesiyle memleketi Gaziantep'e gelen Hurşit Ümit Güneş'in (24) İnönü Caddesi'ndeki bir dükkanda alışveriş yaptığı sırada altın ve dövizlerin bulunduğu çantanın otomobil içerisinden çalınmasına ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayın gerçekleştiği alandaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, tespit ettiği zanlıyı yakalandı. Ekipler, zanlının çaldığı döviz ve altınları Güneş'e teslim etti.

Güneş, gazetecilere, yaklaşık 200 bin lira değerinde altın ve döviz bulunduğu çantanın 28 Ağustos'ta çalındığını anımsattı.

Emniyet ekiplerinin şüphelilerin yakalanması ve çantanın bulunması için gayret ettiğini belirten Güneş, "Emniyetteki herkes ilgilendi, Hırsızlık Büro Amirliğine teşekkür ederim. Hırsızı bir an önce yakalandı. Belgelerim bulundu, Allah devletimizden, milletimizden bin defa razı olsun. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Şu an anavatanımızı bırakarak, gurbet ellere düşme zamanı. Çantanın bulunmasıyla mutlu olduk." diye konuştu.

Gaziantep'te gurbetçinin aracından çalınan altın ve dövizler bulundu
Gaziantep'te gurbetçinin aracından çalınan altın ve dövizler bulundu
Gaziantep'te gurbetçinin aracından çalınan altın ve dövizler bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Emine Erdoğan Meral Akşener Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Mesut Akusta Derya Baykal Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Öztürk Şenol Güneş Samet Aybaba Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Gaziantep'te gurbetçinin aracından çalınan altın ve dövizler bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 11:00:06. #1.16#

title