Gaziantep'te güpegündüz kapkaç şoku
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Gaziantep'te güpegündüz kapkaç şoku

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te güpegündüz kapkaç şoku Gündüz vakti kapkaç yapan şahsı vatandaşlar yakaladı Kapkaça uğrayan genç kız, bir süre telefonun kendisine ait olduğunu ispatlamaya çalıştı Korkudan göz yaşı döken genç kızı vatandaşlar sakinleştirdi Gaziantep'in en kalabalık caddesinde seyir eden bir genç...

Gaziantep'te güpegündüz kapkaç şoku

Gündüz vakti kapkaç yapan şahsı vatandaşlar yakaladı

Kapkaça uğrayan genç kız, bir süre telefonun kendisine ait olduğunu ispatlamaya çalıştı

Korkudan göz yaşı döken genç kızı vatandaşlar sakinleştirdi

GAZİANTEP - Gaziantep'in en kalabalık caddesinde seyir eden bir genç kız, gündüz vakti kapkaça uğradı. Kaçan şahsı vatandaşlar yakalarken, mağdur genç kız ise bir süre telefonun kendisine ait olduğunu ispatlamaya çalıştı.

İddiaya göre, Gaziantep'te Gaziler Caddesi çarşı bölgesinde bir şahıs, gözüne kestirdiği bir genç kızın telefonunu alarak kaçmaya başladı. Büyük korku yaşan genç kızın yardım çığlıkları üzerine bölgede seyir eden polis şahsın peşinden koşarak yakalamaya çalıştı. Yaşanan olayı gören bir vatandaş ise, ara yoldan önünü kestiği hırsızı kıskıvrak yakalamayı başardı. Polis ekiplerine teslim edilen şahıs ise polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

Yüzsüzlüğü herkesi şaşırttı

Telefonu çaldığı ileri süren şahsın yüzsüzlüğü ise hem polisi hem de vatandaşları şaşırttı. kendisini yakalayan şahsa ve teslim ettiği polislere telefonunun kendisinin olduğunu söyleyen şahıs, polisleri ikna ederek kurtulmaya çalıştı. Yaşanan olay nedeniyle büyük korku ve şok yaşayan genç kız ise, telefonunu çalan kişinin pişkinliği üzerine sinir krizi geçirerek ağladı. Şahsın üzerine yürüyen genç kızı ise çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi.

Ekran kilidini açarak ispatladı

Sakinleşen genç kız cep telefonunun önce şifresini girerek ekran kilidini açtı, ardından ise telefondaki resimlerini polis ile vatandaşlara göstererek, telefonunun kendisine ait olduğu ispatladı. Telefonun kıza ait olduğunu belirleyen ekipler ise kelepçe takarak, şahsı gözaltına aldı.

Kadınlardan tepki

Olan biteni anlamaya çalışan bazı kadınlar, "Senin gibiler yüzünden biz sokağa çıkamayacağız" diyerek, telefonu çaldığı ileri sürülen kişiye tepki gösterdi.

Telefonu çalan şahsı yakalayan ve ismini vermek istemeyen şahıs ise, yaşanan olay anını şöyle anlattı:

"Şahıs, yaklaşarak kızın elindeki telefonu alıp kaçtı. Polisler de vardı o esnada, ben olayı görünce hemen aradan gidip şahsı yakalamaya çalıştım. kızın bağırması üzerine ise polis ve vatandaşlar da peşinden koştu. Şahsı yakaladım, polislere teslim ettim.

Gaziantep'te güpegündüz kapkaç şoku
Gaziantep'te güpegündüz kapkaç şoku
Gaziantep'te güpegündüz kapkaç şoku
Gaziantep'te güpegündüz kapkaç şoku

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Polat

Gaziantep'te güpegündüz kapkaç şoku
Gaziantep'te güpegündüz kapkaç şoku
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