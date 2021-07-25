Gaziantep'te güpegündüz fuhuş pazarlığı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te güpegündüz fuhuş pazarlığı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te güpegündüz fuhuş pazarlığı Şehrin göbeğinde yolda ortasında fuhuş pazarlığı yaptılar Gaziantep'te kent merkezinin göbeğinde bulunan otogar çevresinde yol üzerinde duran kadınlar güpegündüz fuhuş pazarlığı yaptı.

Gaziantep'te güpegündüz fuhuş pazarlığı

Şehrin göbeğinde yolda ortasında fuhuş pazarlığı yaptılar

GAZİANTEP - Gaziantep'te kent merkezinin göbeğinde bulunan otogar çevresinde yol üzerinde duran kadınlar güpegündüz fuhuş pazarlığı yaptı. Görüntülere yansıyan o anlarda kadınlardaki rahatlık pes dedirtti.

Gaziantep'te şehirlerarası otobüs terminali çevresinde güpegündüz fuhuş pazarlığı yapan kadınlar pes dedirtti. Terminal çevresinde gruplar halinde bekleyen kadınlar yol kenarında duran araçlarla fuhuş pazarlığı yaptı. Terminale giden yol üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin ön girişini mesken tutan kadınların güpegündüz vakti yaptığı fuhuş pazarlığı görüntülendi. Bazı kadınların yol üzerinde otobüs bekleyen kişilerin yanına giderek pazarlığa girişmesi görüntülere yansırken kadınlardan rahatsız olan kişiler yoldan uzaklaşıyor. Kimi kadınların yanında fuhuş pazarlığı esnasında küçük çocukta bulunması dikkat çekti.

Fuhuş pazarlığı görüntülendi

Polis ekiplerinin otosunu görünce yoldan uzaklaşan kadınlar polis aracının kendilerinden uzaklaşmasının ardından tekrardan yol üzerine çıkıyor. Görüntülerde yol kenarında duran bir aracın yanına giden kadın, kendisiyle ilgilenen bir erkekle konuştuktan sonra o kişinin aracına biniyor. Bir süre sonra aynı yere geri gelen araçtan inen kadın araçtan uzaklaşıyor.

Gaziantep'te güpegündüz fuhuş pazarlığı
Gaziantep'te güpegündüz fuhuş pazarlığı
Gaziantep'te güpegündüz fuhuş pazarlığı
Gaziantep'te güpegündüz fuhuş pazarlığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen

Gaziantep'te güpegündüz fuhuş pazarlığı
Gaziantep'te güpegündüz fuhuş pazarlığı
Anne ve babalarından şiddet gören çocukların acı çığlıkları yürek parçaladı! Kilit altında tutup, işkence etmişler
Anne ve babalarından şiddet gören çocukların acı çığlıkları yürek parçaladı! Kilit altında tutup, işkence etmişler
Damda çay keyfi kabusa dönüştü! Husumetli komşularının pompalı kavgasında saçmaların hedefi oldu
Damda çay keyfi kabusa dönüştü! Husumetli komşularının pompalı kavgasında saçmaların hedefi oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Demir Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Demet Akalın Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Balotelli Fatih Terim Gedson Fernandes Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziantep'te güpegündüz fuhuş pazarlığı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 12:34:53. #1.15#

title