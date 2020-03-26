Gaziantep'te günde 2 gazete basılacak
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İbrahim Ay, Gaziantep, Güncel

Gaziantep'te günde 2 gazete basılacak

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (GGC) İbrahim Ay, kentte resmi ilan alan 14 gazetenin ortak aldığı karar ile her gün sadece ikisinin yayınlanacağını duyurdu.

26.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:15
Gaziantep'te günde 2 gazete basılacak

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (GGC) İbrahim Ay, kentte resmi ilan alan 14 gazetenin ortak aldığı karar ile her gün sadece ikisinin yayınlanacağını duyurdu.

Cemiyet Başkanı İbrahim Ay, yaptığı açıklamada, "Tüm dünyayı olumsuz olarak etkisi altına alan Koronavirüs, maalesef ülkemizde de can kayıplarına yol açmaktadır. Vaka sayısını azaltmaya yönelik her türlü tedbirin alındığı ülkemizde, Evdekal Türkiye sloganından hareketle, bizlerde bir taraftan evlerimizde kalmaya,diğer taraftan da okuyucularımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmenin mücadelesini vermekteyiz. Aldığımız önlemler çerçevesinde ve Basın İlan Kurumu'nun 23 Mart 2020 tarihinde aldığı karar gereği, Gaziantep'te kent merkezinde Basın İlan kuruma bağlı 14 gazetenin aldığı karar gereği, halkımızı bilgilendirme görevini bir süreliğine günde 2 gazete üstlenecek, diğer 12 gazete ise dilerse, basılı yayın yapmadan, dilerse dijital ortamda yayınını devam ettirebilecektir. Bunun yanısıra, 14 gazetenin haricinde, Basın İlan Kurumu'na tabi olmadan günlük yayın yapan gazetelerimizde var elbette. Bu gazetelerimizde dijital ortama geçerek, yayın faaliyetlerini kesintisiz devam ettirdiklerinin de bilinmesini istiyorum. Yerel basın tarihinde belkide ilk kez böyle bir uygulama yaşanmakta ancak içinde bulunduğumuz olağanüstü durumun örnekleri de yok denecek kadar azdır. Durum böyle olunca, hem halkımızı bilgi kaynaklarından mahrum etmeme hemde çalışanlarımızın sağlığını riske etmeme adına böyle bir karar almanın zorunlu olduğu ortaya çıkmaktadır. Yerel basın elbette zor durumda. Ağır ekonomik koşullarla boğuşarak yayın yapmakta. Ancak aldığımız bu kararın, bulunduğumuz ekonomik koşullardan değil, tamamen sağlık koşullarından dolayı alındığının bilinmesini isteriz. Bu vesileyle, yerel medyanın ekonomik zorluklarının arttığını ve bir an önce önlemler alınarak, destek verilmesi gerektiğini de bir kez daha hatırlatmakta yarar görmekteyiz. Tüm bu bilgiler ışığında, tüm olumsuz koşullara rağmen yayın hayatını devam ettiren, okuyucularına karşı sorumluluklarını koşullar ne olursa olsun, her platforda yerine getirme gayreti içerisinde olan cefakar meslektaşlarımı tebrik ederken, halkımızı zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaya ve hükümetin aldığı kararlara uymaya davet ediyorum. Evde Kal Türkiye, Evde Hayat var" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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