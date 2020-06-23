Gaziantep'te gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi Nizip ilçesinde bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 3 bin 164 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Nizip ilçesinde bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 3 bin 164 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, otomobilde çok sayıda cinsel içerikli ürün olduğu bilgisine ulaştı.

İlçe merkezi girişinde durdurulan araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 3 bin 164 cinsel ürün ele geçirdi.

Olayla ilgili sürücü M.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA