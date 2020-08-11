Gaziantep'te gümrük kaçağı 9 bin 30 paket sigara ele geçirildi
Gaziantep'te gümrük kaçağı 9 bin 30 paket sigara ele geçirildi.
11.08.2020 16:05 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:09
Gaziantep'te gümrük kaçağı 9 bin 30 paket sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nizip ilçesinde bir garajda arama yaptı.
Aramada, 9 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA