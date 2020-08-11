Gaziantep'te gümrük kaçağı 9 bin 30 paket sigara ele geçirildi Gaziantep'te gümrük kaçağı 9 bin 30 paket sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te gümrük kaçağı 9 bin 30 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nizip ilçesinde bir garajda arama yaptı.

Aramada, 9 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA