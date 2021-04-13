Gaziantep'te gümrük kaçağı 65 cep telefonu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde gümrük kaçağı 65 cep telefonu ele geçirildi.
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde gümrük kaçağı 65 cep telefonu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Kıbrıs Mahallesi'nde A.A'nın evinde çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu bulunduğu bilgisine ulaştı.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler evde yaptıkları aramada gümrük kaçağı 65 cep telefonu ele geçirdi.
Şüpheli A.A hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak