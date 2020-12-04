Gaziantep'te gümrük kaçağı 53 cep telefonu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep'te gümrük kaçağı 53 cep telefonu ele geçirildi

04.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 04.12.2020 11:10
Gaziantep'te gümrük kaçağı 53 cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep'te gümrük kaçağı 53 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te gümrük kaçağı 53 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Burak Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen 2 aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada 53 kaçak cep telefonu ele geçirilirken 2 sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

İlgili Haberler

Kilis'te, 201 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Kilis'te, 201 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Son dakika haber | GAZİANTEP - İş yerlerinden cep telefonu hırsızlığı güvelik kamerasında
Son dakika haber | GAZİANTEP - İş yerlerinden cep telefonu hırsızlığı güvelik kamerasında
Esendere Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirildi
Esendere Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ali Babacan Osman Kavala Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır
Magazin Ajda Pekkan Demet Akalın Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Caner Erkin Fatih Terim Burak Yılmaz Samet Aybaba
Tüm Haberler Ocak Uefa İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te gümrük kaçağı 53 cep telefonu ele geçirildi - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 11:17:44. #1.14#
title