Gaziantep'te gümrük kaçağı 53 cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep'te gümrük kaçağı 53 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Burak Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen 2 aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada 53 kaçak cep telefonu ele geçirilirken 2 sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan