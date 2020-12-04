Gaziantep'te gümrük kaçağı 53 cep telefonu ele geçirildi
04.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 04.12.2020 11:10
Gaziantep'te gümrük kaçağı 53 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te gümrük kaçağı 53 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Burak Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen 2 aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada 53 kaçak cep telefonu ele geçirilirken 2 sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan