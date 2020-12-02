Gaziantep'te gümrük kaçağı 49 cep telefonu ele geçirildi
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Gaziantep'te gümrük kaçağı 49 cep telefonu ele geçirildi

02.12.2020 19:17 | Son Güncelleme: 02.12.2020 19:20
Gaziantep'te gümrük kaçağı 49 cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, gümrük kaçağı 49 cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, gümrük kaçağı 49 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karatarla Mahallesi'ndeki iki iş yerinde gümrük kaçağı cep telefonu olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler iş yerlerinde yaptığı aramada, gümrük kaçağı 49 cep telefonu ele geçirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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