47 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
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47 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

18.02.2021 09:37 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:11
47 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep'te bir iş yerinde ve iş yeri sahiplerinin ikametlerinde yapılan aramalarda değişik marka ve modelde toplam 47 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep'te bir iş yerinde ve iş yeri sahiplerinin ikametlerinde yapılan aramalarda değişik marka ve modelde toplam 47 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İslahiye, Ulus Caddesinde bulunan bir iş yerinde kaçak cep telefonu satıldığı tespit edildi. Polis ekiplerince iş yeri ile iş yeri sahiplerinin ikametlerinde yapılan aramalarda, değişik marka ve modelde toplam 47 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan H.H. ve İ.H. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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