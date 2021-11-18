Gaziantep'te gümrük kaçağı 47 bin 860 paket sigara ele geçirildi - Haberler
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Gaziantep'te gümrük kaçağı 47 bin 860 paket sigara ele geçirildi

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
Gaziantep'te gümrük kaçağı 47 bin 860 paket sigara ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 47 bin 860 paket sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 47 bin 860 paket sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, istihbarat doğrultusunda 3 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 47 bin 860 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

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