Gaziantep'te gümrük kaçağı 41 cep telefonu ele geçirildi
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Gaziantep'te gümrük kaçağı 41 cep telefonu ele geçirildi

18.12.2020 09:39 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:42
Gaziantep'te gümrük kaçağı 41 cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, gümrük kaçağı 41 cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, gümrük kaçağı 41 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bey Mahallesi'ndeki bir iş yerinde gümrük kaçağı cep telefonu olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yerinde yaptığı aramada gümrük kaçağı 41 cep telefonu ele geçirdi.

Bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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