Gaziantep'te gümrük kaçağı 2 bin 50 paket sigara ve 7 cep telefonu ele geçirildi
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Gaziantep'te gümrük kaçağı 2 bin 50 paket sigara ve 7 cep telefonu ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel
Gaziantep'te gümrük kaçağı 2 bin 50 paket sigara ve 7 cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep'te bir iş yeri ve araçta yapılan aramalarda gümrük kaçağı 2 bin 50 paket sigara ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep'te bir iş yeri ve araçta yapılan aramalarda gümrük kaçağı 2 bin 50 paket sigara ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin uğrayacağı vergi kaybını engellemek, haksız rekabetin önüne geçmek ve kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğini bitirmek amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, Şahinbey ilçesinde bir işyerinde ve Şehitkamil'de bir araçta yaptıkları aramada, 2 bin 50 paket gümrük kaçağı sigara, 7 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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