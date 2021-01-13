Gaziantep'te gümrük kaçağı 198 cep telefonuna ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep'te gümrük kaçağı 198 cep telefonuna ele geçirildi

13.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:06
Gaziantep'te gümrük kaçağı 198 cep telefonuna ele geçirildi

Gaziantep'te otomobilin torpidosuna gizlenmiş 198 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep'te otomobilin torpidosuna gizlenmiş 198 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Doğu gişelerinde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada torpidonun altına gizlenmiş 198 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum İlker Başbuğ Donald Trump Alparslan Türkeş
Magazin İrem Derici Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Mesut Özil Emre Taşdemir Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler İzmir Kongre Fenerbahçe Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te gümrük kaçağı 198 cep telefonuna ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 16:07:48. #1.14#
title