Gaziantep'te gümrük kaçağı 198 cep telefonuna ele geçirildi

Gaziantep'te otomobilin torpidosuna gizlenmiş 198 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Doğu gişelerinde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada torpidonun altına gizlenmiş 198 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak