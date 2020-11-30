Gaziantep'te gümrük kaçağı 19 cep telefonu ele geçirildi
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Gaziantep'te gümrük kaçağı 19 cep telefonu ele geçirildi

30.11.2020 19:55 | Son Güncelleme: 30.11.2020 19:58
Gaziantep'te gümrük kaçağı 19 cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, gümrük kaçağı 19 cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, gümrük kaçağı 19 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Binevler Mahallesi'ndeki bir iş yerinde gümrük kaçağı cep telefonu olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yerinde yaptığı aramada, gümrük kaçağı 19 cep telefonu ele geçirdi.

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Bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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