17 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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17 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi

17 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep polisi bir araçta yaptığı aramada 17 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep polisi bir araçta yaptığı aramada 17 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gaziantep Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Şehitkamil ilçesinde bulunan bir araçta yapılan aramada, 17 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

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