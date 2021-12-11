17 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep polisi bir araçta yaptığı aramada 17 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gaziantep Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Şehitkamil ilçesinde bulunan bir araçta yapılan aramada, 17 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

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