Gaziantep'te gümrük kaçağı 16 bin 850 paket sigara ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 16 bin 850 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, istihbarat doğrultusunda iki iş yeri ile 7 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, adreslerdeki aramada gümrük kaçağı 16 bin 850 paket sigara, 24 cep telefonu ve 19 kilo nargile tütününe el koydu.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi, 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adresinde bulunamayan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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