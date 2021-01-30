Gaziantep'te gümrük kaçağı 128 şişe alkol ele geçirildi

Gaziantep'te 128 şişe gümrük kaçağı alkol ile 39 litre dökme alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin uğrayacağı vergi kaybının engellenmesi, haksız rekabetin önüne geçilmesi ve kaçakçılığa ulaşılabilirliğin azaltılması amacıyla çalışmalarını yürütüyor.

Bu kapsamda ekipler, Şahinbey ilçesinde yer alan bir iş yerinde yaptığı aramada, gümrük kaçağı 128 şişe alkol ile yaklaşık 39 litre dökme alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir