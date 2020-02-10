Gaziantep'te gümrük kaçağı 1050 paket sigara ele geçirildi

10.02.2020 09:42 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:42

Gaziantep'te gümrük kaçağı bin 50 paket sigarayla yakalanan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa bölümünde durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Aramada bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA