Gaziantep'te gümrük kaçağı 1050 paket sigara ele geçirildi
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Gaziantep'te gümrük kaçağı 1050 paket sigara ele geçirildi

Gaziantep'te gümrük kaçağı bin 50 paket sigarayla yakalanan zanlı gözaltına alındı.

10.02.2020 09:42 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:42
Gaziantep'te gümrük kaçağı 1050 paket sigara ele geçirildi

'te gümrük kaçağı bin 50 paket sigarayla yakalanan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa bölümünde durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Aramada bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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