Gaziantep'te gümrük kaçağı 1050 paket sigara ele geçirildi
Gaziantep'te gümrük kaçağı bin 50 paket sigarayla yakalanan zanlı gözaltına alındı.
Gaziantep'te gümrük kaçağı bin 50 paket sigarayla yakalanan zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa bölümünde durdurdukları bir araçta arama yaptı.
Aramada bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.