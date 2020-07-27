Gaziantep'te gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
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Gaziantep'te gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oturma eylemi, basın açıklaması, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi etkinlikler 7 gün süreyle yasaklandı.

Gaziantep'te gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
27.07.2020 18:17 | Son Güncelleme: 27.07.2020 19:26

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oturma eylemi, basın açıklaması, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi etkinlikler 7 gün süreyle yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgının toplu eylem, etkinlikler nedeniyle yayılması riskinin önlenmesi amacıyla gereken tedbirlerin salgın sürecinde alındığı ve alınmaya devam edileceği belirtildi.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların kurban satış ve kesim yerleri ile geleneksel etkinlikler vasıtasıyla oluşacak kalabalıkların koronavirüs salgınını artırma riski taşıdığı değerlendirildiğinden yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçebilmek amacıyla gerekli kararların alınması ihtiyacı doğduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, siyasi partilerin, sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel, üyelerine yönelik yapacağı genel kurul, toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan programları kapsamında gerçekleştirilebilecek etkinlikler ve Vali'mizce izin verilenler hariç tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, kermes, yardım toplama faaliyetleri vb. her türlü eylem/etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri hükmü gereğince 27 Temmuz 2020 - 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında 7 gün boyunca, genel asayiş ve kamu düzenin korunması için Valilik Makamının oluru ile yasaklanmıştır."

Kaynak: AA

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