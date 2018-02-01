Gaziantep'te Gösteri ve Yürüyüşler Yasaklandı

Gaziantep Valiliğinden, merkez ilçelerde yapılacak gösteri ve yürüyüşlerin bir ay boyunca yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, il sınırlarında huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla 2935 sayılı OHAL Kanunu'nun 11/m ve 14/c maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/c maddesi gereğince 1 Şubat 2018 - 1 Mart 2018 tarihlerinde açık alanlarda yapılacak açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma, oturma eylemi gibi etkinlikler Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerimizde yasaklamıştır."