Gaziantep'te görme engelli öğrencilere özel kütüphane açıldı
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Gaziantep'te görme engelli öğrencilere özel kütüphane açıldı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Demir - Haberler | Yerel

- Gaziantep'te görme engelli öğrencilere özel kütüphane açıldı Gaziantep'te 67 yıl önce kurulan GAP Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu'nda braille alfabesinden oluşan özel kütüphane açıldı.

- Gaziantep'te görme engelli öğrencilere özel kütüphane açıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 67 yıl önce kurulan GAP Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu'nda braille alfabesinden oluşan özel kütüphane açıldı.

Türkiye Görme Engelliler Derneği ve Gaziantep İl Protokolünün katkılarıyla Türkiye'nin en köklü görme engelliler okullardan biri olan GAP Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu'na braille alfabesinden oluşan özel bir kütüphane açıldı. Kütüphane açılışına Gaziantep Vali Yardımcısı Taha Battal, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Başkanı Ramazan Koçak, Gaziantep Engelliler Daire Başkanı Serdar Tolay ve il protokolü katıldı.

Kitaplar görme engelliler tarafından yapıldı

Tamamı braille alfabesinden oluşan kütüphanedeki kitaplar, tüm aşamasıyla görme engelliler tarafından tek tek yapıldı. Çok sayıda öğrencinin faydalanacağı kitaplar arasında Kur'an-ı Kerim, masal, roman, tarihi ve bilimsel eserler bulunuyor. Kütüphanenin açılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden okul müdürü Mehmet Yıldız, kütüphanenin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılış sonrası kütüphaneyi gezen Gaziantep Vali Yardımcısı Taha Battal, emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.

Gaziantep'te görme engelli öğrencilere özel kütüphane açıldı
Gaziantep'te görme engelli öğrencilere özel kütüphane açıldı
Gaziantep'te görme engelli öğrencilere özel kütüphane açıldı
Gaziantep'te görme engelli öğrencilere özel kütüphane açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Demir

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