Gaziantep'te Gölette Boğulan 2 Kişinin Cenazesi Defnedildi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde dün serinlemek amacıyla girdikleri gölette boğulan 2 kişinin cenazesi, toprağa verildi.



Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alınan Ökkeş Yanar (17) ve Habib Geçer'in (14) cenazesi, Çubuk Diken kırsal mahallesindeki evlerine getirildi. Helallik alındıktan sonra köy meydanında kılınan namazın ardından iki kişinin cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.



Cenaze törenine Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz da katıldı.



Şahinbey ilçesinde dün Hacı Aslan Göleti'ne serinlemek amacıyla giren 2 kişi boğulmuş, itfaiye ve UMKE ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu göletten cesetleri çıkarılmıştı.