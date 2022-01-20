Gaziantep'te göletler buz tuttu...Buz tutan havuzda çay içti - Haberler
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Gaziantep'te göletler buz tuttu...Buz tutan havuzda çay içti

İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun - Haberler | Güncel

Gaziantep'te göletler buz tuttu.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te göletler buz tuttu...Buz tutan havuzda çay içti

GAZİANTEP - Gaziantep'te etkili olan kar yağışının ardından aşırı soğuk hava nedeniyle göletler buz tuttu.

Gaziantep'te 18 ocakta etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 8 dereceye kadar indi. Aşırı soğukların etkisiyle havuzlar ve göletler buz tuttu. Erkçe göletinin buz tutmasıyla bazı vatandaşlar buzun üstüne çıkarak çay içti. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu kentte vatandaşlar ilk defa göletin buz tuttuğunu gördüklerini ve kedi, köpeklerin göletteki buzun üzerinde gezdiğini, kendilerinin de meraktan gölet buzunun üzerine çıktıklarını söyledi.

Gaziantep'te göletler buz tuttu...Buz tutan havuzda çay içti

Gaziantep'te göletler buz tuttu...Buz tutan havuzda çay içti

Gaziantep'te göletler buz tuttu...Buz tutan havuzda çay içti

İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, kar, Güncel, Haber

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