Gaziantep'te Gol Sesi Çımadı

Spor Toto 1. Lig'in 9. hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Zorlu mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetimindeki ilk maçında sahasında Ümraniyespor'u konuk eden Gazişehir Gaziantep etkisiz bir performans gösterdiği maçta rakibiyle 0-0 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Del Valle'nin pasında topla buluşan Gökhan Alsan'ın şutu auta çıktı. 22. dakikada Kerim'in nefis ara pasında Poepon kaleciyle karşı karşıya kaldı, şutunda top direğin hemen yanından dışarı çıktı. 47. dakikada Gazişehir'de kornerden gelen topa Yalçın çok iyi vurdu, savunma çizgiden çıkardı. 48. dakikada Oğulcan'ın ortasında Kerim'in ikinci dokunuşunda top ağlara gitse de hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

KÜNYE

Stat: Gaziantep Kalyon Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Soner Maraş xx, Seyfettin Ünal xx Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç xx, Ahmet Kesim xx, Yalçın Kılınç xx, Rıdvan Şimşek xx, Bahadir Çiloğlu xx, Igor xx (Oğulcan Çağlayan dk. 46 xx), Kerim Avcı xx (Jefferson dk. 51 x), Prince Segbefia xx, Gökhan Alsan xx, Rydell Poepon x (Seifedin Chabbi dk. 73 x), Yonathan del Valle xx Yedekler: Nihat Şahin, Okan Derici, Kubilay Aktaş, Mahmut Bilir Teknik Diraktör: Mehmet Altıparmak Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Aaron Appindangoye xx, Oğuz Ceylan xx, Mücahit Albayrak xx, Tarık Tekdal xx, Andreas Vasilogiannis xx (Diabang Dialiba dk. 82 ?), Emircan Altıntaş xx (Merthan Açıl dk. 90 ?), Serkan Göksu xx, Muhammed Gönülaçar xx, Levy Madinda xx (Recep Aydın dk. 72 x), Atabey Çiçek xx Yedekler: Enes Fidayeo, Alaaddin Okumuş, Timur Temeltaş, Bahadır Taşdelen Teknik Direktör: İsmet Taşdemir Sarı Kartlar: Bahadır Çiloğlu, Segbefia, Kerim Avcı (Gazişehir Gaziantep), Tarık Tekdal, Mücahit Albayrak, Recep Aydın, Merthan Açıl (Ümraniyesor)

(Said Vakkas Yağcı/İHA)