16.08.2019 14:05

Gaziantep'te göçük tatbikatı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 20'nci yılı nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama ve kurtarma ekipleri, UMKE, 112 Acil Servis, emniyet ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla "göçük tatbikatı" gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, 112 Acil Komuta Çağrı Merkezine Şehitkamil ilçesi Eydibaba Mahallesi'nde yıkılan iki katlı binanın yıkıldığı ve enkaz altında vatandaşların kaldığı bilgisi geldi.

İhbar üzerine arama ve kurtarma ekipleri olay yerine yönlendirilerek, UMKE, 112 Acil Servis, emniyet ve itfaiye arasında koordinasyon sağlandı.

Hazır kıta ekibinin olay yerine ulaşmasıyla, iki katlı binanın yıkıldığı ve mahalle sakinlerince verilen ilk bilgiye göre 6 vatandaşın enkaz altında olduğu anlaşıldı.

Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi'nden (AYDES) yapılan kontrolle de bilgi teyit edildikten sonra 6 vatandaşın kurtarılması için itfaiye arama kurtarma ekibi, 112 Acil Servis ve UMKE ekiplerinin de aktif katılımıyla tam teşekküllü arama ve kurtarma faaliyetine başlandı.

Polis ekipleri tarafından alınan güvenlik önlemi ile yıkılan bina çevresinde bulunan yollar kapatılarak arama ve kurtarma ekiplerinin sağlıklı bir şekilde çalışması sağlandı. 2,5 saat süren kurtarma faaliyeti sonucunda 6 vatandaş enkaz altından çıkarıldı.

Gerçeği aratmayan ve başarılı bir şekilde sonlandırılan tatbikat, mahalle sakinlerinden de tam not aldı.

Kaynak: AA