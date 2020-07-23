Gaziantep'te göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı
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Gaziantep'te göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu göçük altında kalan iki işçi kurtarıldı.

Gaziantep'te göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı
23.07.2020 19:59 | Son Güncelleme: 23.07.2020 20:29

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu göçük altında kalan iki işçi kurtarıldı.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde inşaatı devam eden tek katlı evin tavanı çöktü.

Göçük altında kalan iki işçi, olay yerine gelene itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye sevk edilen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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