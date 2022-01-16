Gaziantep'te göçmen kuşlar için doğaya yem bırakıldı - Haberler
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Gaziantep'te göçmen kuşlar için doğaya yem bırakıldı

Gaziantep'te göçmen kuşlar için doğaya yem bırakıldı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince göçmen kuşlar için doğaya yem bırakıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince göçmen kuşlar için doğaya yem bırakıldı.

DKMP ekipleri Tahtaköprü Baraj Göleti Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına, kış şartları nedeniyle doğada yiyecek bulamayan göçmen kuşlar için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından belirlenen sahaya, 300 kilogram yonca, 100 kilogram fabrika yemi, 100 kilogram pazar artığı sebze olmak üzere toplamda 500 kilogram doğaya yem bırakıldı.

Doğaya yem bırakma çalışmalarına DKMP Şube Müdürü Mustafa Gözel de katıldı.

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AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince göçmen kuşlar için doğaya yem bırakıldı.

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