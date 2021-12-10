Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Gaziantep'te 27 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 27 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Oğuzeli ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı, 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayrıca suçta kullanılan 4 araca el konuldu.
AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet