Gaziantep'te 'gerçek dışı' toplu mezar paylaşımına 3 gözaltı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep'te 'gerçek dışı' toplu mezar paylaşımına 3 gözaltı - Haberler
Gaziantep, Güncel

Gaziantep'te 'gerçek dışı' toplu mezar paylaşımına 3 gözaltı

GAZİANTEP'te, koronavirüs salgını nedeniyle toplu mezar hazırlandığı iddiasıyla sosyal medyada video paylaşan 3 kişi gözaltına alındı.

29.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:18
Gaziantep'te 'gerçek dışı' toplu mezar paylaşımına 3 gözaltı

GAZİANTEP'te, koronavirüs salgını nedeniyle toplu mezar hazırlandığı iddiasıyla sosyal medyada video paylaşan 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te, dün bir kişi annesinin koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini ve alınan tedbirler kapsamında görevliler tarafından defnedildiği Yeşilkent Mezarlığı'nda salgın nedeniyle bölgede çok sayıda mezar kazıldığını iddia eden video paylaştı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan paylaşımın ardından harekete geçen polisler, paylaşımı yapan 3 kişiyi gözaltına aldı. 

VALİLİK İDDİAYI YALANLADIGaziantep Valiliği, Yeşilkent Mezarlığı'nda daha önceden açılan mezarların yeni açılarak koronavirüs salgınında ölenlerin defnedilmesi için hazırlandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, videoyu paylaşan kişinin annesinin vefat nedeninin de koronavirüs olmadığına dikkat çekilerek şöyle denildiAnnesi vefat eden Saime D. isimli bir vatandaş, Yeşilkent Mezarlığı'nda daha önceden belediye tarafından hazırlanan sıra mezarları cep telefonu ile çekerek, bu mezarların koronavirüs vakalarından hayatını kaybedenler için hazırlandığı, vatandaşların kandırıldığı, ölüm vakalarının koronavirüs nedeni ile çok olduğu şeklinde şahsi yorumlarla sosyal medya hesabından yayınlamıştır. Videoda yer verilen yorumlar gerçeği yansıtmamakta olup, koronavirüs salgını nedeniyle toplumsal hassasiyetlerin yüksel olduğu bir dönemde vatandaşlarımız arasında yanlış bir algı oluşmaması açısından konuyla ilgili açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. Saime D., isimli şahsın annesi olan 1932 doğumlu Emine D., rahatsızlanarak 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne 27 Mart tarihinde getirilmiş, kendisi, acil müdahale esnasında kardiyopulmoner arreste girip yapılan tüm canlandırma işlemine rağmen 18.45'te vefat etmiştir. Söz konusu vatandaşımızdan muayene ve tetkikler esnasında  tedbir amaçlı Kovid 19 enfeksiyonuna yönelik numune alınmış ve yapılan test henüz sonuçlanmadan vefat olayı gerçekleşmiştir. Emine D., şüpheli vaka olarak değerlendirilirken ölüm gerçekleştiği için ölüm raporuna 'doğal ölüm' yazılmasına rağmen tedbiren koronavirüs hastası gibi işlem yapılmış ve defin işlemi de alınan tedbirler eşliğinde gerçekleşmiştir. Emine D.'nin kızı olan Saime D. ise bu defin işleminin gerçekleştiği sırada bu videoyu çekerek yayınlamıştır. 2 milyonun üzerinde bir nüfusa sahip olan ilimizde günlük 15 civarında vatandaşımız değişik sebeplerden vefat etmekte olup, görüntülerde yer alan kazılmış mezarlar koronavirüs vakaları için değil, normal vefat eden ve aile mezarı olmayan vatandaşların toprağa verildiği sıra mezarlığının görüntüsüdür. Günlük defin işlemi yapılırken olumsuzluklarla karşılaşmamak için önceden mezarlar kazılarak hazır hale getirilmektedir. Bununla birlikte vefat etmeden önce kendisine koronavirüs testi yapılan Emine D., isimli vatandaşımızın testi de negatif çıkmıştır. Yani Emine D., koronavirüs hastası değildir.SAVCILIK 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı da sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından 3 kişinin halkı korku ve paniğe sevk ettiği için gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada, 28.03.2020 günü Gaziantep'te koronavirüs nedeniyle vefat edenler için toplu mezarlar hazırlandığı yönünde sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulunarak halkı korku ve paniğe sevk ettiği tespit edilen S.D., G.B.O., ve A.K., isimli şahıslar hakkında eylemlerine uyan TCK 213. maddesi uyarınca soruşturma başlatılmış olup, soruşturma işlemleri devam etmektedir denildi.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere'de bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 2019 kişi öldü Haberler
İngiltere'de bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 2019 kişi öldü
Koronavirüs salgını dursun diye Doğu'daki ilimizde 147 aileye dağıtıldı Haberler
Koronavirüs salgını dursun diye Doğu'daki ilimizde 147 aileye dağıtıldı
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu Haberler
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
MHP, AK Parti'ye çağrı yaptı: Salgın geçene kadar ithalatı durdurun Haberler
MHP, AK Parti'ye çağrı yaptı: Salgın geçene kadar ithalatı durdurun
Avrupa'da koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti Haberler
Avrupa'da koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü
Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı
Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında...
Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti
Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti
Son dakika: 3 ilimize bağlı 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Son dakika: 3 ilimize bağlı 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Çankırı'da bir köy koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı karantina altına alındı
Çankırı'da bir köy koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı karantina altına alındı
Otobüs şoförleri koronavirüs salgını sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı
Otobüs şoförleri koronavirüs salgını sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı
İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı
İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı
Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı
Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı
Koronavirüse yakalanan İlknur hemşire, hastalığı yendi
Koronavirüse yakalanan İlknur hemşire, hastalığı yendi
Toyota Türkiye CEO'su: Bir yıl araç satmasak bile maaş ödeyeceğiz, kimseyi işten çıkarmayacağız
Toyota Türkiye CEO'su: Bir yıl araç satmasak bile maaş ödeyeceğiz, kimseyi işten çıkarmayacağız
'Virüsün pik yapması an meselesi' diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
"Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi
Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle bir günde 838 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle bir günde 838 kişi hayatını kaybetti
İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek
İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek
Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu
Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu
Koronavirüs salgınında en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Yargıtay'dan emsal karar: Arızalanan sıfır araç yenisiyle değiştirilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Arızalanan sıfır araç yenisiyle değiştirilecek
Sındırgı Belediye Başkanı, koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlara maaşını bağışladı
Sındırgı Belediye Başkanı, koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlara maaşını bağışladı
Halk Sağlığı Uzmanı uyardı: Plastik eldivenler yanlış kullanılıyor, virüsü taşıma riskiniz çok yüksek
Halk Sağlığı Uzmanı uyardı: Plastik eldivenler yanlış kullanılıyor, virüsü taşıma riskiniz çok yüksek
'İnterneti olmayan çocukları unutmadık' diyen Bakan Selçuk: Etkinlik takvimini evlere fiziksel olarak gönderdik
"İnterneti olmayan çocukları unutmadık" diyen Bakan Selçuk: Etkinlik takvimini evlere fiziksel olarak gönderdik
Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne yapılacak?
Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne...
Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi
Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Zekeriya Birkan Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Ezgi Mola Ebru Polat Seren Serengil
Spor Fatih Terim Basketbolcu Nihat Özdemir Hidayet Türkoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart Nisan Erkek Wuhan
Şu an buradasınız: Gaziantep'te 'gerçek dışı' toplu mezar paylaşımına 3 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 17:04:42. #1.14#
title