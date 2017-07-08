Gaziantep'te Gençlerin Üzerine Ateş Edildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep'te bir parkta oturan 3 arkadaşın üzerine 5 kişiden oluşan grup tarafından ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan 21 yaşındaki Sedat Berkpınar olay yerinde hayatını kaybederken, 13 yaşındaki İbrahim Alparslan ağır yaralandı, ismi öğrenemeyen 15-16 yaşındaki gencin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olay, Dumlupınar Mahallesi içerisinde bulunan Dumlupınar Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre parkta oturan 3 gence saat 01: 00 sıralarında yoldan geçen 5 kişilik bir grup tarafından av tüfeğiyle ateş edildi. Saçmaların hedefi olan 21 yaşındaki Sedat Berkpınar olay yerinde hayatını kaybederken, 13 yaşındaki İbrahim Alparslan ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İbrahim Alparslan'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. İsmi henüz öğrenilemeyen 15-16 yaşlarındaki çocuğun ise olaydan hafif yaralarla kurtulduğu kaydedildi.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı operasyon başlattı. Olaya karıştığı iddia edilen 5 kişi ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.



Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - GAZİANTEP