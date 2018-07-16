Gaziantep'te Gençlere 300 Bisiklet Dağıtıldı

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi Çocuk ve Gençlik Meclisi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik kapsamında 300 öğrenciye bisiklet dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi Çocuk ve Gençlik Meclisi tarafından vatandaşlara bisiklete binme alışkanlığı kazandırmak için 300 adet bisiklet dağıtıldı. Masal Park'ta düzenlenen törene; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Kent Konseyi Genel Sekreteri Fikret Tural, Engelliler Daire Başkanlığı Yusuf Çelebi, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Şehrin tamamına yakınında bisiklet yolları yapıldığını ifade eden Fatma Şahin,"Hava kirliliğinin sınırda olan ve gençlerinin çok olduğu Gaziantep'te şehrin ana damarı olan tek yönlü yollara bisiklet yolları koymak ciddi bir uğraş gerektiriyordu. Bisiklet yolları yapabilmek için ciddi kararlar almamız gerekiyordu. Uygulama projelerine başladık. 50 kilometrelik bisiklet yolunu açıyoruz. Hayalim bisiklet yollarında gençleri görmek. Bisiklet yolu yapmak elbette önemli ama asıl olan sizin zihinsel dönüşümünüz. Sabah kalktığınız zaman hangi ulaşım aracıyla, nereye gideceğim sorusuna bisikletinde çok ciddi alternatif olmasını sağlamamız lazım. Ben caddelerde dolaşırken bisiklet yollarını kullanan gençleri görmek istediğimi söyledim. Bunun içinde bir kampanya yaparak tatilde sizlere bu güzel hedefimize ulaşmak için bisiklet dağıtıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere bisiklet dağıtımı yapıldı.