Gaziantep'te "Gençler Geleceğimiz, Çıraklık Geleneğimiz Projesi"nin protokolü imzalandı
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Gaziantep'te "Gençler Geleceğimiz, Çıraklık Geleneğimiz Projesi"nin protokolü imzalandı

Gaziantep'te 'Gençler Geleceğimiz, Çıraklık Geleneğimiz Projesi'nin protokolü imzalandı
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep'te zorunlu eğitimi yarıda bırakan öğrencilerin tekrardan eğitimlerini tamamlamaları, mesleki becerilerinin tespit edilmesi ve meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla "Gençler Geleceğimiz, Çıraklık Geleneğimiz Projesi"nin protokolü imzalandı.

Gaziantep'te zorunlu eğitimi yarıda bırakan öğrencilerin tekrardan eğitimlerini tamamlamaları, mesleki becerilerinin tespit edilmesi ve meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla "Gençler Geleceğimiz, Çıraklık Geleneğimiz Projesi"nin protokolü imzalandı.

Vali Davut Gül, imza törenindeki konuşmasında, kentteki esnaf ve sanayicileri gezdiklerinde firmaların ve işletmelerin çalışan ihtiyaçlarının olduğunu tespit ettiklerinisöyledi.

Mesleki okul sayısında önemli artışın yaşandığını ifade eden Gül, "Büyükşehir Belediyesince geliştirilen yazılımla İŞKUR mantığına benzer şekilde öğrencilerin nerede çalışacağı, nerede staj göreceği nerde ihtiyaç olacağını göreceğiz. Mesleki okul sayısı 4'ten 48'e çıktı. Biz okul sayımız 12 kat artırdık. Söz konusu okullardaki öğrenci sayımızı da 12 kat artırma lazım." dedi.

Gül, kentte daha fazla mesleki okula ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, mevcut mesleki okulların öğrenci kapasitesinin doldurulması için hassasiyet gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bu konunun kamuoyunun gündeminde tutulması gerektiğini vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Mesleki eğitim merkezlerinde devam eden öğrenci asgari ücretin 3'te 1'i oranında harçlık alacak, diğer 3'te 2'si de kamu kaynaklarından esnafımızı destekleyecek şekilde iade edilir. Aynı şekilde lise diploması, kalfalık belgesini almış olur, mezun olduğunda ise kendi işini kurmak istediğinde bugünün fiyatlarıyla 50 bin lira hibe olmak üzere 150 bin liraya yakın KOSGEP'ten finans bulabilir. Çıraklık yaptığında asgari ücretin 3'te 1'i oranında, iyi kötü bir harçlığı olacak. Gencimize bunu yanında iş verenin de katkısı olacak. Dolayısıyla gençlerin kağıt toplamasına, dilencilik yapmasına ve çocuğun dışarıda istismar edilmesi olmayacak. Bunları sağlayacak durumdayız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise hazırlanan protokolün gençlerin geleceği için katkı sağlayacağını belirtti.

Anadolu kültüründe çırak ve ustalık anlayışının bulunduğuna işaret eden Şahin, "İmzalayacağımız protokolle özellikle çocuklarımıza verilen imkan çok önemli. Haftada bir gün okula gidecek, ondan sonra iş yerlerinde devam edecek. Çocuklarımızın sigortası olacak, mali destek alacak. Dolayısıyla verilen imkanlar hem çocuk işçiliğinin önü kesilecek hem de çırak ve işçi bulunma sıkıntısının giderilmesinde önemli olacak. Büyükşehir Belediye olarak her türlü desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, daha sonra hazırlanan protokolü imzaladı.

Programa, Milli Eğitim İl Müdürü Yasin Tepe, Sosyal ve Güvenlik İl Müdürü Mehmet Uzun, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve Gaziantep Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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Gaziantep'te "Gençler Geleceğimiz, Çıraklık Geleneğimiz Projesi"nin protokolü imzalandı - Haberler
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