Gaziantep'te genç tiyatrocular ağaçlandırma seferberliği için perdelerini açtı
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Gaziantep'te genç tiyatrocular ağaçlandırma seferberliği için perdelerini açtı

Gaziantep'te genç tiyatrocular ağaçlandırma seferberliği için perdelerini açtı
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te, Gazikent Gençlik Merkezi tiyatro topluluğu, sergiledikleri "Adını sen koy" isimli oyunun gelirlerini TEMA Vakfına bağışladı.

Gaziantep'te, Gazikent Gençlik Merkezi tiyatro topluluğu, sergiledikleri "Adını sen koy" isimli oyunun gelirlerini TEMA Vakfına bağışladı.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, "1 bilet 1 fidan" projesi kapsamında, gençlik merkezinin müdürü Hayrettin Gemici yönetmenliğinde gençler, "Adını sen koy" isimli oyunu sergiledi.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyunu Gençlik ve Spor Müdürü İl Müdürü Muhittin Özbay ile aileler izledi.

Biletlerden elde edilen 7 bin 700 lira, yanan ormanların yeniden oluşturulması için TEMA Vakfına bağışlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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